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В Подмосковье автобус въехал в школу

В Одинцово автобус протаранил забор и едва не влетел в школу с учениками
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odintsovo_info/Telegram

В Одинцово автобус попал в ДТП, въехав на территорию школы. Об этом сообщает Telegram-канал «ОИНФО: Одинцово, Звенигород, Голицыно, Кубинка».

«Очевидцы рассказали: водитель, сдавая назад, зацепил бордюр, попытался его преодолеть, но переборщил с газом — в итоге автобус не только перескочил препятствие, но и врезался в забор», — говорится в публикации.

По предварительным данным, пострадавших в результате ДТП нет. На опубликованных кадрах видно, что автобус протаранил ограждение школы.

До этого в Новосибирске водитель рейсового автобуса ПАЗ на протяжении 100 м тащил перед собой кроссовер Haval и вытолкнул его на соседнюю полосу.

Женщина, находившаяся в момент ДТП в салоне Haval, рассказала, что водитель проявлял агрессию и нецензурно бранился в ответ на любые вопросы. В Госавтоинспекции Новосибирска сообщили, что ДТП было оформлено, в нем никто не пострадал.

Ранее стала известна огромная сумма ущерба от ДТП с «КамАЗом» и поездом под Волгоградом.

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