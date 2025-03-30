Доля китайских автомобилей в России составит 90%

Доля китайских автобрендов в России продолжит расти и может достичь 90% по итогам 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова.
По словам эксперта, большую популярность получат бренды Belgee, Knewstar, Xcite, «Москвич» и Tenet.
Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев также полагает, что рост китайских марок продолжится в 2025-2026 годах. Он отметил, что сегодня эта доля выше 80% в импорте, по итогам 2025 года подойдет к порогу 90%.
Между тем, директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов ожидает, что нынешняя доля китайских брендов в 60% останется на этом же уровне в ближайшие годы.
До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.
«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.
Как заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин, скидки со стороны дилеров «продиктованы безысходностью» в условиях переполненных складов.
Ранее были названы девять китайских автобрендов, которые в ближайшее время появятся в России.