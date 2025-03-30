Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы девять китайских автобрендов, которые в ближайшее время появятся в России

Автоэксперт Дорофеев назвал 9 автобрендов из КНР, которые скоро появятся в РФ
close
Lynk & Co

На российский рынок в ближайшее время официально могут выйти 9 новых автобрендов из Китая. Об этом сообщил автоэксперт портала «Китайские автомобили» Александр Дорофеев.

Так, по словам специалиста, бренд со шведскими корнями Lynk & Co, который планирует продавать в России автомобили под марками Knewstar и NordCross, будет иметь у нас успех. Кроме того, Дорофеев отметил, что с официальным появлением в России отдельного представительства Zeekr Group, интерес к нему со стороны дилеров и потенциальных покупателей увеличится.

Среди других марок, которые могут занять свою нишу на российских рынках, Дорофеев выделил Maxus, Nio, Onvo, Wuling, Xiaomi, Xpeng.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Как заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин, скидки со стороны дилеров «продиктованы безысходностью» в условиях переполненных складов.

Ранее сообщалось, что в России в 2025 году цены на автомобили подскочат на 50%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами