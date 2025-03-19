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«Он боится суда»: сын сбитой Буйновым женщины надеется на справедливое наказание для певца

Сын сбитой Буйновым пенсионерки заявил, что певец больше всего боится суда
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Сбивший пенсионерку Аллу Смирнову певец Александр Буйнов больше всего боится суда, сообщает «МК» со ссылкой на сына пострадавшей.

«Мы отказались и от подарков, и от какой-любой встречи с ним тем более. Больше он не звонил и не спрашивал, какую-либо помощь или деньги на лечение не предлагал ни разу. Да мы бы и не взяли! Наша семья не из тех, кто будет зависеть от какого-то, пусть даже известного, артиста, и клянчить тем более никогда не будем. Пусть он ответит так, как решит суд. А он, видимо, суда и боится больше всего», — рассказал МК сын пострадавшей Алексей.

Певец Александр Буйнов 27 февраля сбил 61-летнюю женщину на «зебре» в Подмосковье. Сам Буйнов заявил, что за рулем внедорожника Lexus находился его водитель. Пострадавшая, 61-летняя воспитательница детского сада, госпитализирована. Ее увезли в больницу с разрывом связок. Женщину спасла хорошая реакция, она смогла отпрыгнуть в сторону. Что еще известно о ДТП — в материале «Газеты.Ru».

1 марта Telegram-канал SHOT со ссылкой на сбитую Буйновым пенсионерку написал, что она не простит артиста «ни за какие деньги», поскольку ни он, ни его представители до сих пор не вышли с ней на связь и не принесли личных извинений. При этом состояние женщины ухудшилось, ее должны перевести в московскую больницу.

Позже Буйнов пригласил пострадавшую и ее сына на свой концерт, который состоится через месяц.

Актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале призвала наказать Буйнова, сбившего пенсионерку.

Ранее Александр Буйнов прокомментировал действия сбитой им пенсионерки.

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