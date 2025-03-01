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Сбитая Буйновым пенсионерка заявила, что не простит певца

SНОТ: сбитая Буйновым пенсионерка не хочет прощать онкобольного певца
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Baza/VK

Пострадавшая в ДТП с певцом Александром Буйновым воспитательница заявила, что не простит артиста ни за какие деньги. Об этом сообщает Life со ссылкой на SНОТ.

«Алла Николаевна рассказала, что певец и его представители по-прежнему не вышли на связь и не принесли личных извинений — опубликован лишь дежурный пост в Telegram-канале. Прощать онкобольного Буйнова она не собирается, утверждая, что «все должно быть по закону!» — говорится в публикации.

Певец Александр Буйнов 27 февраля сбил 61-летнюю женщину на «зебре» в Подмосковье. Сам Буйнов заявил, что за рулем внедорожника Lexus находился его водитель. Пострадавшая, 61-летняя воспитательница детского сада, госпитализирована. Ее увезли в больницу с разрывом связок. Женщину спасла хорошая реакция, она смогла отпрыгнуть в сторону. Что еще известно о ДТП — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что пенсионерке после ДТП с Буйновым стало хуже.

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Буйнов сбил пенсионерку
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