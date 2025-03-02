Буйнов рассказал, чем закончится история со сбитой пенсионеркой

Певец Александр Буйнов в своем интервью журналистам, опубликованном в Telegram-канале «Звездач», сообщил, что пригласил сбитую пенсионерку и ее сына на концерт.

«Я на связи с сыном пострадавшей. Очевидно, скорее всего, все закончится тем, что мы вместе пойдем на мой концерт 6 апреля», — сказал Буйнов.

Певец Александр Буйнов 27 февраля сбил 61-летнюю женщину на «зебре» в Подмосковье. Сам Буйнов заявил, что за рулем внедорожника Lexus находился его водитель. Пострадавшая, 61-летняя воспитательница детского сада, госпитализирована. Ее увезли в больницу с разрывом связок. Женщину спасла хорошая реакция, она смогла отпрыгнуть в сторону. Что еще известно о ДТП — в материале «Газеты.Ru».

1 марта Telegram-канал SHOT со ссылкой на сбитую Буйновым пенсионерку написал, что она не простит артиста «ни за какие деньги», поскольку ни он, ни его представители до сих пор не вышли с ней на связь и не принесли личных извинений. При этом состояние женщины ухудшилось, ее должны перевести в московскую больницу.

Ранее суд вынес решение о водителе Гюльмагомедове, влетевшем в остановку в Петербурге.