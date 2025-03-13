Александр Буйнов прокомментировал действия сбитой им пенсионерки

Александр Буйнов считает, что женщина, которую он сбил на переходе в Подмосковье, находится под чьим-то влиянием. Об этом он рассказал на видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

«Я прерываю молчание! Мне нужно было время, чтобы прийти в себя и подготовиться к этой встрече. Вокруг этой истории раздули слишком много лжи! Это одно из самых больших испытаний в моей жизни», — написал под видео певец.

До этого сообщалось, что Александр Буйнов 27 февраля сбил 61-летнюю женщину на «зебре» в Подмосковье. Сам Буйнов заявил, что за рулем внедорожника Lexus находился его водитель. Пострадавшая, 61-летняя воспитательница детского сада, госпитализирована. Ее увезли в больницу с разрывом связок. Женщину спасла хорошая реакция, она смогла отпрыгнуть в сторону. Что еще известно о ДТП — в материале «Газеты.Ru».

1 марта Telegram-канал SHOT со ссылкой на сбитую Буйновым пенсионерку написал, что она не простит артиста «ни за какие деньги», поскольку ни он, ни его представители до сих пор не вышли с ней на связь и не принесли личных извинений.

Ранее автомобиль застрял в подземном переходе и повис над лестницей.