«Сбить человека — это преступление»: актриса Яна Поплавская призвала наказать Буйнова

Актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале высказалась о ДТП, в котором певец Александр Буйнов сбил пенсионерку.

«Сбить человека — это преступление. Извиниться, расплатиться и не понести ответственность — это наказание?!» — написала она в посте, комментируя информацию СМИ о том, что Буйнов после ДТП принес извинения пострадавшей и заверил, что выплатит ей компенсацию.

Певец Александр Буйнов 27 февраля сбил 61-летнюю женщину на «зебре» в Подмосковье. Сам Буйнов заявил, что за рулем внедорожника Lexus находился его водитель. Пострадавшая, 61-летняя воспитательница детского сада, госпитализирована. Ее увезли в больницу с разрывом связок. Женщину спасла хорошая реакция, она смогла отпрыгнуть в сторону. Что еще известно о ДТП — в материале «Газеты.Ru».

1 марта Telegram-канал SHOT со ссылкой на сбитую Буйновым пенсионерку написал, что она не простит артиста «ни за какие деньги», поскольку ни он, ни его представители до сих пор не вышли с ней на связь и не принесли личных извинений. При этом состояние женщины ухудшилось, ее должны перевести в московскую больницу.

Позже Буйнов пригласил пострадавшую и ее сына на свой концерт, который состоится через месяц.

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