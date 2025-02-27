Буйнова обвинили в наезде на пенсионерку. Что известно о ДТП в Подмосковье

Певец Александр Буйнов сбил 61-летнюю женщину на «зебре» в Подмосковье, сообщили Telegram-каналы и агентство ТАСС со ссылкой на источники. Сам Буйнов заявил, что за рулем внедорожника Lexus находился его водитель. Пострадавшая, 61-летняя воспитательница детского сада, госпитализирована. Что известно о ДТП в Апрелевке — в материале «Газеты.Ru».

Певец Александр Буйнов на внедорожнике Lexus LX 570 сбил 61-летнюю женщину на пешеходном переходе в Наро-Фоминском городском округе, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, ДТП произошло около 18 часов 26 февраля. Пострадавшую увезли в больницу с разрывом связок. Telegram-канал Shot уточнил, что наезд произошел в подмосковной Апрелевке, а пешеходный переход был нерегулируемым.

ДТП с участием Буйнова подтвердило и агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. В пресс-службе ГУ МВД по Московской области заявили, что пострадавшая госпитализирована. Перед наездом Буйнов превысил скорость, утверждает Shot. По его данным, автомобиль певца двигался со скоростью 56 км/ч, при этом в районе нерегулируемого пешеходного перехода установлено ограничение скорости в 20 км/ч.

«Буйнов не притормозил перед «зеброй», — утверждает Shot.

Женщину спасла хорошая реакция, она смогла отпрыгнуть в сторону. На первых кадрах с места ДТП с участием Александра Буйнова видно, что пострадавшая лежала на «зебре», и медики оказывали ей первую помощь. В то же время Буйнов находился в запертом тонированном Lexus и не выходил наружу.

Кто пострадал

По данным Shot, Буйнов выехал из своего загородного дома в Наро-Фоминском районе. Когда певец проезжал Апрелевку, он сбил на пешеходном переходе 61-летнюю воспитательницу детского сада Аллу Николаевну, которая в этот момент переходила улицу по «зебре».

У пострадавшей диагностировали разрыв связок левого надколенника.

Ее перевезли в больницу Звенигорода и продолжают обследовать: есть подозрение на перелом ребер. У автомобиля Буйнова помят бампер. По данным Mash, сразу после наезда певец прятался от пострадавшей, боясь, что его узнают, и даже пытался уехать с места ДТП.

Версия Буйнова

Агентству ТАСС Александр Буйнов заявил, что находится на связи с семьей пострадавшей и не скрывался с места ДТП.

«В сумерках наехал левым крылом машины. На автомобиле никаких следов нет. С места происшествия не скрывался — все запротоколировано полицией», — приводит агентство его слова.

В тоже время телеканалу RTVI он сообщил, что за рулем Lexus находился не он, а его водитель.

«Нет, это был мой водитель»,

— заявил Буйнов.

После ДТП Александр Буйнов уехал на выступление на корпоративном мероприятии в центре Москвы, уточняет Shot. Перед этим он прошел освидетельствование на состояние опьянения и был признан трезвым. ГИБДД может потребовать от Буйнова, проходящего лечение от онкологического заболевания, пройти медкомиссию и подтвердить способность к вождению. Этого хотят и родственники травмированной женщины, утверждает Shot.

«После всех формальностей Буйнов отправился на частное мероприятие. Певец, по словам родных пострадавшей, до сих пор с ними не связался и не извинился», — отмечается в его публикации.

Давал деньги, но не извинился

Сыну женщины певец предлагал деньги, чтобы урегулировать ситуацию на месте до приезда сотрудников Госавтоинспекции, но тот отказался, уточняет Shot. По его данным, с 2017 года на Lexus певца был выписан 171 штраф за различные нарушения Правил дорожного движения на общую сумму 158 тыс. рублей, они были оплачены, 112 из них пришлось на превышение скорости.

Telegram-канал «112» уточняет, что 74-летний певец спустя долгое время все же вышел из машины, когда очевидцы начали возмущаться, но при этом не поинтересовался состоянием пострадавшей и не извинился перед ней.

Что грозит

Наказание, которое грозит за наезд на пешехода, зависит от степени вреда, причиненного здоровью пострадавшей. В случае, если будет установлен легкий вред, виновнику ДТП грозит штраф в 3,75-7,5 тыс. рублей или лишение прав на один-полтора года. При вреде средней тяжести предусмотрен штраф 15-37 тыс. рублей или лишение прав на полтора-два года, при нанесении тяжкого вреда предусмотрена уголовная ответственность.

До этого известный эстрадный исполнитель попадал в ДТП в 2022 году. В эфире шоу «Звезды сошлись» он рассказал, что в центре Москвы в его автомобиль «Волга» врезался другой водитель на фургоне, когда двигался задним ходом.