«Мы были лучшего мнения о нем»: сын сбитой Буйновым пенсионерки отказался от его помощи

Сын сбитой Александром Буйновым 61-летней женщины рассказал изданию «Регнум», что певец позвонил родным пострадавшей спустя четверо суток, но они отказались от помощи.

«Я ему говорю: вот с таким вот персоналом у вас — могли бы просто позвонить и сказать, что Александр Николаевич там в шоке, давайте как-то с вами урегулируем вопрос. А не вот так вот — на четвертый только, набравшись сил, отойдя от стресса, позвонить. Ну мы были лучшего мнения о нем», — рассказал сын потерпевшей Алексей.

Отмечается, что у пострадавшей выявили сотрясение мозга и травму ноги. В свою очередь Буйнов предложил родственникам пострадавшей пенсионерки реабилитацию и лекарства. Однако Алексей отказался.

Певец Александр Буйнов 27 февраля сбил 61-летнюю женщину на «зебре» в Подмосковье. Сам Буйнов заявил, что за рулем внедорожника Lexus находился его водитель. Пострадавшая, 61-летняя воспитательница детского сада, госпитализирована. Ее увезли в больницу с разрывом связок. Женщину спасла хорошая реакция, она смогла отпрыгнуть в сторону. Что еще известно о ДТП — в материале «Газеты.Ru».

1 марта Telegram-канал SHOT со ссылкой на сбитую Буйновым пенсионерку написал, что она не простит артиста «ни за какие деньги», поскольку ни он, ни его представители до сих пор не вышли с ней на связь и не принесли личных извинений. При этом состояние женщины ухудшилось, ее должны перевести в московскую больницу.

Позже Буйнов пригласил пострадавшую и ее сына на свой концерт, который состоится через месяц.

Актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале призвала наказать Буйнова, сбившего пенсионерку.

Ранее автоблогера Венгалби задержали за взятку сотруднику ГИБДД.