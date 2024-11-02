В Москве в кабине грузовика взорвался газовый баллон

Газовый баллон взорвался в кабине грузового автомобиля Volvo, двигавшегося по кольцевой дороге в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

В материале уточняется, что инцидент произошел на 31-м км внутренней стороны МКАД. Взрыв зафиксировали около 19:00 мск.

«Предварительно, произошла разгерметизация [газового] баллона, после чего прозвучал громкий хлопок с огненной вспышкой», — рассказали журналисты.

В результате водитель грузового автомобиля получил сильные ожоги лица и рук. Из публикации следует, что выбраться из машины мужчине помогли очевидцы происшествия. Граждане оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, а подоспевшие врачи увезли его в больницу имени Ф.И. Иноземцева.

Сейчас на месте ЧП продолжают работать сотрудники профильных служб.

12 октября в поселке Лебяжье в Ленинградской области взорвались газовые баллоны, которые находились в салоне припаркованного у жилого дома автомобиля. В тот момент рядом с машиной стоял мужчина, он получил серьезные травмы.

По данным Telegram-канала Mash на Мойке, транспортное средство принадлежало жене пострадавшего. Гражданин ремонтировал автомобиль, но несоблюдение техники безопасности привело к трагедии.

Ранее на заправочной станции в Краснодарском крае взорвалась машина.