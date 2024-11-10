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Водитель снял на видео последствия падения украинских БПЛА, летевших в Москву

На видео попали последствия падения дронов ВСУ, сбитых в Подмосковье

Водитель снял на видео последствия падения осколков украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направлявшихся в Москву. О ситуации в области сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Один человек, предварительно, пострадал в результате падения обломков БПЛА на частный дом в подмосковной деревне Становое под Раменским», — говорится в публикации.

По имеющимся данным, пострадавшей является хозяйка дома, которая получила ожоги ног. Также оказался поврежден автомобиль.

До этого Собянин сообщил еще о восьми сбитых беспилотниках, летевших в направлении столицы.

Telegram-канал Shot указывал, что в московских аэропортах Внуково и Домодедово введен план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников. Несколько рейсов, летевших в Москву, находились в зоне ожидания, и еще несколько были задержаны.

Также Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 23 украинских беспилотника.

Над территорией Брянской области были сбиты 17 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА), над Ростовской областью — три, над территорией Белгородской области — два и еще один над Курской областью.

На данный момент известно всего о 32 сбитых украинских дронах.

Ранее в Москве ребенок пострадал из-за взрыва камина в квартире.

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