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В Севастополе возле супермаркета взорвалась машина

Mash: возле супермаркета в Севастополе взорвалась машина

В Севастополе возле супермаркета на улице Тараса Шевченко взорвалась машина. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По предварительным данным, внутри автомобиля был мужчина. Сейчас спасатели пытаются достать его из салона.

Как рассказывают очевидцы, у пострадавшего слабый пульс. По данным канала, мужчине на вид от 40 до 45 лет. Предварительно, ему частично оторвало ноги и он находится в критическом состоянии.

18 октября в центре Луганска взорвался автомобиль, в результате чего были повреждены две другие машины. По данным Следственного комитета России, в результате инцидента один мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Также пострадала женщина.

15 октября в Москве на Профсоюзной улице взорвался внедорожник Tank 300. Самодельное взрывное устройство сработало между капотом и лобовым стеклом автомобиля. По данным Telegram-канала Mash, неизвестные заложили взрывчатку со стороны водителя. В результате пострадали шестилетний сын владельца авто, сам собственник машины и еще один мужчина.

Ранее в Москве в кабине грузовика взорвался газовый баллон.

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