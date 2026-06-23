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Бизнес

Россиянам рассказали, почему растет расход бензина летом

Автоэксперт Ерицян: работа кондиционера увеличивает расход топлива в машине
sweet_tomato/Shutterstock

Многие россияне считают, что летом автомобиль расходует меньше топлива, чем зимой, однако высокая температура, пробки и работа кондиционера заметно увеличивают потребление топлива. Особенно это заметно в городском цикле. Резкие ускорения, перегруженный автомобиль и неправильное давление в шинах также повышают расход, рассказал «Газете.Ru» исполнительный директор управления по работе с партнерами АО «Сбербанк Лизинг» Ашот Ерицян.

«Работа кондиционера создает дополнительную нагрузку на двигатель, из-за чего расход топлива возрастает. В зависимости от условий эксплуатации увеличение может быть весьма ощутимым. Наибольшая нагрузка возникает в пробках, когда кондиционер работает интенсивно, а двигатель функционирует на низких оборотах. Плавный стиль вождения, отказ от резких ускорений и поддержание стабильной скорости позволяют заметно снизить расход топлива. Также важно избегать лишнего веса в автомобиле. Даже простая проверка давления в шинах помогает сократить расход и снизить нагрузку на двигатель», — отметил Ерицян.

По его словам, своевременное техническое обслуживание напрямую влияет на экономичность автомобиля. Загрязненные фильтры, старое масло и неисправные свечи увеличивают расход топлива, предупредил эксперт. Исправный автомобиль работает эффективнее, поэтому профилактика остается одним из главных способов экономии, заключил Ерицян.

Ранее россиянам объяснили, почему летом машина чаще ломается.

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