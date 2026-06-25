Россиянам рассказали, как безопасно снизить расход бензина

Наиболее надежные способы снижения расхода топлива — своевременное техническое обслуживание автомобиля и соблюдение рационального стиля вождения, рассказал «Газете.Ru» исполнительный директор управления по работе с партнерами АО «Сбербанк Лизинг» Ашот Ерицян. Он призвал с осторожностью относиться к присадкам и добавкам, производители которых обещают уменьшить расход топлива.

«На потребление топлива влияют давление в шинах, состояние воздушного фильтра, исправность двигателя, а также масса перевозимого груза. Дополнительный эффект могут дать плавные разгоны и торможения, поддержание оптимальной скорости движения и отказ от длительной работы двигателя на холостом ходу. Такие меры не требуют дополнительных затрат на специальные средства и позволяют добиваться реальной экономии без вмешательства в состав топлива. На рынке регулярно появляются различные присадки и добавки, производители которых обещают существенно снизить расход топлива, повысить мощность двигателя и улучшить его эксплуатационные характеристики. К ним надо относиться с осторожностью», — отметил Ерицян.

Однако для многих подобных продуктов отсутствуют результаты масштабных независимых испытаний, которые подтверждали бы заявленный эффект на различных типах двигателей и в разных условиях эксплуатации, подчеркнул эксперт. По его словам, периодически водителям предлагают средства, которые, по заявлениям производителей, способны повысить октановое число топлива и улучшить его характеристики. Действительно, отдельные октан-корректоры могут влиять на этот показатель, однако полученная смесь не обязательно будет соответствовать всем требованиям, предъявляемым к бензину более высокого класса, предупредил Ерицян. Качество топлива определяется не только октановым числом, но и рядом других параметров, которые формируются в процессе промышленного производства на нефтеперерабатывающих предприятиях, констатировал эксперт.

Он добавил, что эффективность большинства средств, обещающих снижение расхода топлива или улучшение характеристик бензина, не имеет широкого независимого подтверждения.

При выборе любых присадок Ерицян призвал учитывать их происхождение и соответствие требованиям производителя автомобиля: использование продукции сомнительного качества может негативно сказаться на работе топливной системы и отдельных компонентов двигателя. Кроме того, заявленный эффект снижения расхода топлива на практике может оказаться значительно ниже ожидаемого или вовсе отсутствовать, подчеркнул Ерицян. Поэтому перед использованием подобных средств рекомендуется оценить потенциальную выгоду и возможные риски, заключил эксперт.

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