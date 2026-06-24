Автоэксперт ответил, можно ли откачать бензин из бака современных машин

Откачать бензин из бака современных автомобилей почти невозможно без специального оборудования, поскольку их топливная система имеет конструктивные особенности. Об этом Pravda.Ru рассказал независимый автоэксперт Сергей Петров.

По его словам, машины имеют специальную заглушку или клапан, которые не позволяют слить топливо.

«Если же речь идет о грузовом или относительно старом транспорте, то, наверное, можно. Для этого нужен шланг. Чтобы откачать топливо, надо создать разрежение — примерно как пьют напиток через соломинку. Но на большинстве современных машин не только есть такой клапан, но и система подачи топлива довольно сложная: трубки изгибаются так, что обычным шлангом топливо, скорее всего, не откачать», — пояснил Петров.

Эксперт предупредил, что даже в случае, если конструкция транспорта позволит добраться то топлива, существует высокий риск возникновения пожара. Из-за несоблюдения правил безопасности могут возникнуть статическая искра или утечка паров.

На фоне перебоев с поставками топлива на АЗС россияне столкнулись с необходимостью перелива топлива из автомобильного бензобака в канистры — например, для заправки садовой техники. Появилась и опасность слива бензина из бака злоумышленниками. О том, как безопасно слить бензин, а также о способах защиты от несанкционированного доступа — в материале «Газеты.Ru».

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