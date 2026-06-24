Россиянам объяснили, как действовать при заправке некачественным бензином

Водителям, которые залили в бак автомобиля некачественный бензин, важно поехать на станцию техобслуживания и промывать топливную систему, чтобы исправить ситуацию. Об этом aif.ru рассказал автоэксперт Роман Гуляев.

«Сливать старое топливо и чистить все», — заявил Гуляев.

По его словам, если мотор будет работать на суррогате длительное время, это может вывести из строя свечи, форсунки или нейтрализатор. Автоэксперт добавил, что определить качество бензина можно только постфактум, когда он уже был залит в бак.

Исполнительный директор управления по работе с партнерами АО «Сбербанк Лизинг» Ашот Ерицян до этого рассказал «Газете.Ru», что многие россияне считают, что летом автомобиль расходует меньше топлива, чем зимой, однако высокая температура, пробки и работа кондиционера заметно увеличивают потребление топлива. Особенно это заметно в городском цикле. Резкие ускорения, перегруженный автомобиль и неправильное давление в шинах также повышают расход, предупредил эксперт.

По его словам, своевременное техническое обслуживание напрямую влияет на экономичность автомобиля.

Ранее сообщалось, что в «Яндексе» в разы выросло количество запросов на тему «как слить бензин».