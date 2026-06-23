Сосать, но не глотать: как слить бензин из топливного бака автомобиля

На фоне перебоев с поставками топлива на АЗС россияне столкнулись с необходимостью перелива топлива из автомобильного бензобака в канистры — например, для заправки садовой техники. Появилась и опасность слива бензина из бака злоумышленниками. О том, как безопасно слить бензин, а также о способах защиты от несанкционированного доступа — в материале «Газеты.Ru».

Нужен длинный шланг

«Дедовский» метод слива топлива из бака через длинный шланг с использованием эффекта сообщающихся сосудов подходит для большинства старых отечественных автомобилей, в том числе заднеприводных моделей ВАЗ, внедорожников «Нива» и легких грузовиков вроде «Газели» и УАЗа, а также для некоторых иномарок, в которых горловина не снабжена защитной сеткой.

Основной инструмент для перелива топлива в случае с такими автомобилями — шланг длиной 2–2,5 м и внутренним диаметром 10–15 мм, лучше всего прозрачный.

Самый известный, но и самый опасный способ — создание в шланге отрицательного давления ртом. Для этого один конец шланга опускается в бак через горловину, другой берется в рот. Чтобы токсичное топливо не попало в рот, важно остановиться, как только бензин пройдет 65–70% длины шланга. После этого конец шланга нужно резко зажать пальцем и опустить в канистру, стоящую ниже уровня бака, а затем отпустить палец — топливо польется самотеком за счет сифонного эффекта.

При этом важно помнить, что пары бензина токсичны, а его случайное проглатывание чревато тяжелым отравлением. Поэтому для перекачки топлива из бака лучше воспользоваться специальным шлангом с насосом-грушей, ручной или электрической помпой .

Подключиться к системе

В случае с современными инжекторными автомобилями, включая переднеприводные Lada, Hyundai Solaris и большинство популярных в России иномарок, просто просунуть шланг в горловину не получится. Бензобак на таких автомобилях смонтирован в глубине кузова, в него ведет извилистый канал, в котором предусмотрена защитная сетка.

«Из бензобака современного автомобиля слить бензин практически невозможно. Если в старых автомобилях, таких как «Волга» или «Москвич», в бензобаках были предусмотрены сливные пробки, то затем пробки делать перестали. Шлангом через горловину слить бензин из современной иномарки тоже не получится из-за сложной конфигурации трубопровода», — объяснил «Газете.Ru» технический эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

У популярного кроссовера Toyota RAV4 все еще сложнее: на входе в бак стоит мембранный клапан, который не дает просто так протолкнуть шланг через горловину. Единственные легальные способы для владельца — работать через технологические отверстия: снять патрубок заливной горловины и, нажав на клапан, слить часть топлива либо отсоединить шланг подачи топлива под капотом и, подав напряжение на бензонасос, выкачать бак.

В любом случае, при необходимости перелить бензин в емкость на современных автомобилях придется подключаться к топливной магистрали, что требует доступа к подкапотному пространству и электросети автомобиля.

Чтобы подключиться к топливной магистрали под капотом, нужно отсоединить патрубок, который подводит бензин к топливной рампе. На него надевается шланг, который опускается в подготовленную емкость. Далее в блоке реле нужно разыскать реле, отвечающее за включение топливного насоса, извлечь его и соединить нужные контакты перемычкой. В результате насос начнет качать топливо в емкость.

У некоторых автомобилей, включая популярные модели Volkswagen и Skoda, топливный фильтр смонтирован на днище снаружи кузова, в районе заднего колеса. С него также можно снять подающий патрубок, присоединить к нему шланг и опустить в емкость. Для того чтобы топливо потекло в канистру, также нужно включить бензонасос – как и в случае с присоединением к топливной магистрали под капотом.

Также у многих автомобилей под задним сиденьем расположен технологический люк для доступа к бензонасосу. К топливной магистрали можно подключиться и там либо вовсе демонтировать бензонасос и получить доступ напрямую к баку.

Подобные манипуляции следует проводить только в крайнем случае и полностью отдавая себе отчет в своих действиях. Следует помнить, что бензин крайне огнеопасен и токсичен, а в топливной магистрали находится под давлением. Неумелое обращение с реле и предохранителями также может привести к короткому замыканию и пожару.

Какие машины в группе риска и как защититься

В случае если до бензина в баке пожелают добраться злоумышленники, самыми уязвимыми в этом отношении остаются старые отечественные машины — классические модели ВАЗ, а также «Нива», УАЗ и «Газель» Из баков этих машин топливо слить проще всего из-за отсутствия штатной защиты.

Для таких машин актуальны крышки бензобака с замком вместо штатных, потайные запоры для лючка и усовершенствования конструкции горловины — внедрение в нее сетчатого «стакана», не позволяющего глубоко просунуть шланг, либо решетки от мясорубки.

Остроумный способ защитить машину от слива топлива, не требующий никаких затрат, — припарковаться вплотную к стене или забору той стороной кузова, на которой находится горловина топливного бака. Однако таких парковочных мест явно не хватит на всех желающих.