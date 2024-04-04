Минпромторг может повысить утильсбор после просьбы АвтоВАЗа

Минпромторг РФ готов рассмотреть предложения по индексации утилизационного сбора на автомобили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Дениса Мантурова. Это станет возможно, если представители отрасли предоставят конкретные предложения.

«Мы должны изучить этот вопрос. Коллеги должны сформировать позицию отрасли, а дальше мы в министерстве, в правительстве будем рассматривать. Я слышал о том, что отрасль предлагает проиндексировать утильсбор, но хотел бы увидеть реальные конкретные предложения», — сказал Мантуров.

До этого на «АвтоВАЗе» заявили, что «китайцы» теснят Lada, и предложили снова повысить уитильсбор.

Утилизационный сбор взимается за каждый автомобиль, самоходную машину или шасси, ввозимые в РФ или произведенные на ее территории. Его ввели в 2012 году, когда Россия вступила во Всемирную торговую организацию.

С 1 апреля в России вступили в силу новые правила утильсбора: если за автомобиль не уплачено ранее, то квитанция придет новому собственнику.

В министерстве промышленности и торговли Российской Федерации уточнили условия, согласно которым иностранная машина может быть охарактеризована как ввезенная для личного пользования. В этом случае она может попадать под льготную ставку утильсбора — 3,4 тыс. рублей за новую машину и 5,2 тыс. рублей — за подержанную.

Ранее сообщалось, то цены на иномарки могут вырасти на 30-40% из-за новых правил растаможки.