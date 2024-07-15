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«АвтоВАЗ» назвал плюсы увеличения утильсбора

«АвтоВАЗ»: рост утильсбора на авто приведет к увеличению зарубежных инвестиций

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Depositphotos

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» заявил, что повышение утилизационного сбора на машины приведет к увеличению зарубежных инвестиций в проекты на территории РФ. Об этом говорится в сообщении компании.

«Поэтапное повышение утилизационного сбора станет весомым стимулом для иностранных брендов инвестировать в производственные проекты на территории нашей страны, локализовывать своих поставщиков и создавать партнерские проекты с российскими автопроизводителями», — считает производитель.

Также в «АвтоВАЗе» отметили, что первый этап повышения утильсбора осенью 2023 года позволил ему выполнить производственный план и выпустить рекордное количество Lada.

«КамАЗ» тоже выступил с поддержкой индексации утильсбора, отметив, что это «будет способствовать развитию высоколокализованных производств в России и привлечению новых инвестиций в отрасль».

До этого сообщалось, что правительство Российской Федерации планирует установить пошаговую ежегодную индексацию утилизационного сбора на автомобили, автобусы и отдельные позиции спецтехники на период до 2030 года. По данным РБК, индексация предусмотрена на виды техники, которые производят на территориях РФ и Белоруссии. Источник, знакомый с текстом соответствующего проекта постановления правительства, подчеркнул, что принятие положений не окажет влияния на стоимость автомобилей благодаря мерам государственной поддержки.

Ранее было названо главное условие для подорожания китайских автомобилей.

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