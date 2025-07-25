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МВД передумало менять правила допуска за руль водителей старше 60 лет

Волк: правила допуска за руль водителей старше 60 лет останутся прежними
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Renata Photography/Shutterstock/FOTODOM

Из проекта Стратегии повышения безопасности дорожного движения» исключили пункт о совершенствовании системы допуска водителей старше 60 лет к участию в дорожном движении. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«С учетом мнений экспертов, высказанных в ходе общественного обсуждения, <...> принято решение об исключении из проекта указанной Стратегии пункта 34, который затрагивал интересы участников дорожного движения старше 60 лет», — говорится в сообщении.

Сообщается, что такое решение принял глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

В изначальной версии проекта предлагалось рассмотреть изменение правил в связи с тем, что безопасность дорожного движения лиц старшего поколения ухудшилась за последние годы. Сообщалось, что с 2017 по 2024 год количество ДТП по вине водителей в возрасте 60 лет и старше увеличилось на 25%.

В проекте также отмечалось, что водители старшего возраста чаще становятся виновниками транспортных происшествий ‎по сравнению с представителями других возрастных групп.

Министерство внутренних дел разработало Стратегию безопасности на проезжей части в России до 2030 года и на перспективу до 2036-го. Проект сформировали, базируясь на изученной информации о безопасности на проезжей части за прошедшие шесть лет.

Ранее в России предложили запретить праворульные автомобили.

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