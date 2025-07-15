«Сплошные нарушения»: мигрантов-водителей обвинили в высокой аварийности в России

МВД: в РФ растет число погибших в ДТП, совершенных по вине водителей-мигрантов

МВД зафиксировало последовательный рост смертности в ДТП по вине водителей-мигрантов и призвало интегрировать их в общество силами работодателей. Власти ряда регионов уже запретили иностранным специалистам работать в такси и общественном транспорте. О том, смогут ли обойтись без приезжих таксопарки и какие последствия несут запреты – в материале «Газеты.Ru».

Министерство внутренних дел внесло мигрантов в основные группы риска среди участников дорожного движения в России. Смертность в авариях, устроенных иностранными гражданами, последовательно увеличивается. Такие данные содержатся в проекте новой «Стратегии повышения безопасности дорожного движения» до 2036 года.

«На протяжении трех лет происходит увеличение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях, совершенных по вине водителей, являющихся гражданами иностранных государств. С 2021 года значение данного показателя возросло на 22%.

Абсолютное большинство (в 2024 году – 95%) происшествий совершается гражданами государств – участников Содружества Независимых Государств»,

— отмечается в документе.

close Максим Блинов/РИА «Новости»

В каждой пятой такой аварии водители были заняты пассажирскими или грузовыми перевозками, уточняется в проекте стратегии МВД, которая проходит стадию общественного обсуждения.

По данным Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России, с 2021 по 2023 год в России наблюдался рост числа ДТП с участием водителей-мигрантов. В 2023 году количество таких аварий достигло 5,6 тыс. В 2024-м число ДТП снизилось до 5,3 тыс., но рост числа погибших по вине таких водителей сохранился.

В 2024 году в ДТП по вине водителей-мигрантов погибло 526 человек.

В 2023-м их было 521, в 2022-м – 499, в 2021-м – 431.

МВД в качестве меры по снижению аварийности с участием водителей-мигрантов предлагает проводить их «адаптацию и интеграцию в общество» в том числе за счет работодателей, нанимающих иностранцев на работу.

В числе направлений работы по повышению безопасности на российских дорогах МВД также упомянуло «принятие комплекса мер, направленных на адаптацию иностранных граждан к установленному порядку дорожного движения на территории Российской Федерации, а также способствующих реализации принципа неотвратимости наказания за совершение ими нарушений в сфере безопасности дорожного движения».

Регионы уже запрещают

Власти многих российских регионов поэтапно вводят запреты на работу иностранных водителей в такси и общественном транспорте. В частности, запрет на работу мигрантов в такси в 2024 году был введен более чем в 10 российских регионах. Среди них Новосибирская, Тульская, Калужская, Челябинская, Тюменская, Самарская, Магаданская и Воронежская области, а также Камчатский край, Крым и Якутия.

Запрет на работу мигрантов в такси и доставке до конца 2025 года планируется ввести в Санкт-Петербурге.

Впрочем, он не коснется граждан стран ЕАЭС (Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии), которые имеют право работать в России без патента. В январе 2025 года аналогичные меры были введены в Татарстане. Также они действуют в Чувашии.

Не знают ПДД

Повышенная аварийность среди водителей-мигрантов объясняется слабым знанием Правил дорожного движения (ПДД) и несоблюдением режима труда и отдыха, и запрет для них на работу в такси является действенной мерой, полагает зампредседателя профсоюза работников транспорта «Таксист» Андрей Попков.

«Мигранты слабо знают ПДД, из-за этого происходят ДТП.

Они не соблюдают режим труда и отдыха.

Сплошные нарушения – и из-за этого они часто попадают в аварии. Побороть ситуацию можно, если запретить мигрантам работать в такси, должно быть политическое решение», — говорит Попков «Газете.Ru».

По его словам, в настоящее время число работающих в такси мигрантов достигает 50%, но заместить их возможно только при увеличении зарплат в отрасли, что привлечет на работу россиян, убежден Попков.

При этом проводить адаптацию и интеграцию мигрантов в общество силами работодателей в случае с таксистами не получится, поскольку водители не находятся в трудовых отношениях с таксопарками и агрегаторами, а действуют как самозанятые, уточнил он.

В сервисе заказа такси «Максим» полагают, что таксомоторная отрасль может обойтись без мигрантов, но для этого необходимо устранять бюрократические препоны. В случае запрета на работу в такси мигранты лишаются одной из немногих возможностей честного заработка, что неблагоприятно повлияет на криминальную среду, полагают в таксомоторной компании.

«Необходимо вовлекать в отрасль российских перевозчиков, самозанятых мужчин и женщин на личных автомобилях.

Для этого нужно устранять административные барьеры,

которые не позволяют им выйти на легальный рынок перевозок: упрощать правила и требования, дифференцировать регулирование для таксопарков и физлиц», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании «Максим».

Причиной повышенной аварийности такси в «Максиме» считают не наличие в отрасли мигрантов как таковых, а использование арендных машин, к эксплуатации которых водители относятся небрежно.

«Мигранты в основном арендуют автомобили таксопарков. Более высокая аварийность и небрежное отношение к чужому автомобилю свойственны в целом арендной модели такси, которая сложилась в России.

Нет статистики, чтобы утверждать, что на них приходится больше аварий, чем на российских арендаторов,

но каждый такой случай вызывает больший резонанс», — отметили в «Максиме».

Проблема не в таксистах

Таксисты пристально контролируются сотрудниками Госавтоинспекции, более существенная причина большого числа ДТП с тяжкими последствиями не они, а граждане ближнего зарубежья, въехавшие в страну на машине с иностранными номерами, полагает вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин.

«Машины на таджикских, киргизских, армянских номерах совершенно вольготно ощущают себя на наших дорогах.

С ними выше аварийность, потому что их не контролируют камеры фото- видеофиксации ГИБДД,

и поэтому эти водители ведут себя на дороге так, как будто в РФ не существует никаких правил дорожного движения в принципе», — заявил Шапарин «Газете.Ru».

Если мигрант ездит на автомобиле с российскими номерами, с ним дело обстоит примерно так, как с российским гражданином, но и наши граждане не являются эталоном безопасности, добавил он. В нынешней ситуации контролировать машины с зарубежными номерами неосуществимо, потому что власти иностранных государств не передают России данные о регистрации машин, и ввести их в правовое поле в РФ невозможно, констатировал Шапарин.