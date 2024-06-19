Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России потребовали установить верхний возрастной порог для водителей

Shot: в России хотят установить предельно допустимый возраст вождения авто

close
100%
Pixabay

В МВД РФ обратились участники движения «Ветераны России» с предложением запретить водить автомобиль людям старше 70 лет. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

«С возрастом у людей часто ухудшаются слух и зрение, замедляется реакция, что может привести к повышенной опасности на дороге. Поэтому необходимо, чтобы водители в возрасте проходили внеочередные, более строгие медицинские осмотры. В случае успешного прохождения медицинской комиссии водителям старше определенного возраста права будут выдаваться не на 10 лет, как обычно, а на более короткий срок, например на пять лет и менее», — пояснили свою позицию в организации.

Участники движения предложили МВД РФ выдавать права только людям с 18 до 70 лет.

До этого редактор журнала «За рулем» Алексей Ревин рассказал, что в водительском удостоверении может стоять отметка GCL, которая накладывает на автомобилиста дополнительные обязательства.

По его словам, раньше в документе у водителей с плохим зрением была отметка «очки обязательны». Сейчас же используется сокращение GCL (англ. glasses or contact lenses), которое означает, что при управлении автомобилем необходимо использовать очки или контактные линзы.

В случае нарушения правила водитель получит штраф в размере 5-15 тыс. рублей. Также его отстранят от вождения до тех пор, пока он не выполнит обязательство. В связи с этим автомобиль могут отвезти на штрафстоянку.

Ранее стало известно, при каком условии пенсионеры могут получить водительские права.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами