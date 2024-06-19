В России потребовали установить верхний возрастной порог для водителей

В МВД РФ обратились участники движения «Ветераны России» с предложением запретить водить автомобиль людям старше 70 лет. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

«С возрастом у людей часто ухудшаются слух и зрение, замедляется реакция, что может привести к повышенной опасности на дороге. Поэтому необходимо, чтобы водители в возрасте проходили внеочередные, более строгие медицинские осмотры. В случае успешного прохождения медицинской комиссии водителям старше определенного возраста права будут выдаваться не на 10 лет, как обычно, а на более короткий срок, например на пять лет и менее», — пояснили свою позицию в организации.

Участники движения предложили МВД РФ выдавать права только людям с 18 до 70 лет.

До этого редактор журнала «За рулем» Алексей Ревин рассказал, что в водительском удостоверении может стоять отметка GCL, которая накладывает на автомобилиста дополнительные обязательства.

По его словам, раньше в документе у водителей с плохим зрением была отметка «очки обязательны». Сейчас же используется сокращение GCL (англ. glasses or contact lenses), которое означает, что при управлении автомобилем необходимо использовать очки или контактные линзы.

В случае нарушения правила водитель получит штраф в размере 5-15 тыс. рублей. Также его отстранят от вождения до тех пор, пока он не выполнит обязательство. В связи с этим автомобиль могут отвезти на штрафстоянку.

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