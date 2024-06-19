Минздрав дал отзыв на предложение о запрете вождения для пенсионеров

Предложение о запрете вождения автомобиля людям старше 70 лет не проработано. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

«Предложение не выглядит проработанным - человек может управлять автомобилем, если состояние его здоровья позволяет делать это безопасно для него самого и других участников движения, оценку этого состояния проводит специальная медицинская комиссия, все требования четко регламентированы», - пояснил Кузнецов.

До этого в МВД РФ обратились участники движения «Ветераны России» с предложением запретить водить автомобиль людям старше 70 лет.

В организации считают, что с возрастом у людей часто ухудшаются слух и зрение, замедляется реакция, что может привести к повышенной опасности на дороге. Поэтому необходимо, чтобы водители в возрасте проходили внеочередные, более строгие медицинские осмотры. В случае успешного прохождения медицинской комиссии водителям старше определенного возраста права будут выдаваться не на 10 лет, как обычно, а на более короткий срок, например на пять лет и менее.

Участники движения предложили МВД РФ выдавать права только людям с 18 до 70 лет.

Ранее сообщалось, что в России предложили создать спецподразделение для слежения за самокатчиками.