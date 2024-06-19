Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме высказались об инициативе запретить пенсионерам управлять автомобилем

Депутат Толстой: пенсионеры прекрасно водят автомобиль и в 90 лет

close
100%
Доминик Бутен/РИА «Новости»

Депутат Государственной Думы Петр Толстой заявил, что некоторые пенсионеры хорошо управляют автомобилем, поэтому вводить верхний возрастной порог для водителей не нужно. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

«Есть люди, которые и в 80 лет, и в 90 прекрасно водят. Не надо никакой дискриминации. Наоборот, надо всячески расширять возможности для вождения автомобилей», — сказал депутат.

До этого в МВД РФ обратились участники движения «Ветераны России» с предложением запретить водить автомобиль людям старше 70 лет.

В организации считают, что с возрастом у людей часто ухудшаются слух и зрение, замедляется реакция, что может привести к повышенной опасности на дороге. Поэтому необходимо, чтобы водители в возрасте проходили внеочередные, более строгие медицинские осмотры. В случае успешного прохождения медицинской комиссии водителям старше определенного возраста права будут выдаваться не на 10 лет, как обычно, а на более короткий срок, например на пять лет и менее.

Участники движения предложили МВД РФ выдавать права только людям с 18 до 70 лет.

В Минздраве РФ также идею «Ветеранов России» не поддержали. По словам министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, идея не проработана. Он отметил, что человек может управлять автомобилем, если состояние его здоровья позволяет делать это безопасно для него самого и других участников движения, оценку этого состояния проводит специальная медицинская комиссия, все требования четко регламентированы.

До этого глава группы по защите от фишинга компании F.A.C.C.T. Иван Лебедев заявил, что в сети значительно выросло количество ресурсов, направленных на обман россиян, которые хотели бы незаконно получить водительские права.

Ранее сообщалось, что в России предложили создать спецподразделение для слежения за самокатчиками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами