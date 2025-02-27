В ГИБДД новые правила: что изменится для водителей в марте

С 1 марта таксисты смогут работать в Москве только после аттестации

С 1 марта для россиян изменятся правила предоставления ОСАГО при постановке машины на учет, серьезные запреты ждут велокурьеров и таксистов в Москве и Подмосковье, а также появятся новые законодательные нормы.

Регистрация машин

С 1 марта 2025 года вступят в силу поправки в закон «О государственной регистрации транспортных средств», благодаря которым изменится и порядок снятия автомобиля с учета после продажи. По правилам, действующим до 1 марта, бывший владелец может это сделать по прошествии 10 дней после оформления сделки, если новый собственник не зарегистрировал машину на себя. Подать такое заявление можно очно или через «Госуслуги», приложив скан договора купли-продажи (ДКП).

С 1 марта 10-дневный срок выдерживать не обязательно, если ДКП был оформлен через «Госуслуги».

(для этого у продавца и покупателя должны быть подтвержденные аккаунты) Подать заявление о прекращении учета в таком случае можно сразу после оформления сделки — через те же «Госуслуги» или лично в регистрационном подразделении ГИБДД. Аналогичное право предоставляется бывшему владельцу, если ДКП заверен нотариально или машина сменила собственника по судебному решению, вступившему в законную силу.

Если ДКП оформляли в простой письменной форме, бывший владелец сможет снять машину с учета только через 10 дней и только в ГИБДД: возможности сделать это дистанционно в таком случае не будет. Изменения в порядок регистрации внесены Федеральным законом №174-ФЗ от 8 июля 2024 года.

Полис ОСАГО с начала марта исключается из перечня документов, которые нужно предъявлять при регистрации автомобилей и других транспортных средств. Но также утратил силу и пункт закона, позволявший ездить на машине без полиса ОСАГО в течение 10 дней после его покупки.

Начало использования камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД для рассылки водителям уведомлений об отсутствии полисов ОСАГО (а впоследствии и для выписывания штрафов) снова отложили. Ранее было объявлено, что эксперимент по рассылке уведомлений стартует с 1 марта 2025 года, новая дата — 30 июня. Участники процесса так и не смогли согласовать все его детали, включая распределение ответственности за хранение персональных данных. Как сообщила пресс-служба Российского союза автостраховщиков, сроки начала эксперимента по выявлению машин без полиса ОСАГО с помощью дорожных камер перенесли по инициативе Минфина.

Электровелосипеды

С 1 марта 2025 года вступит в силу новый ГОСТ, ограничивающий максимальную скорость электровелосипедов на уровне 25 км/ч при использовании электродвигателя. Согласно утвержденному в декабре 2024 года новому ГОСТ Р 71894-2024, на таком транспорте должны быть предусмотрены отдельные тормоза для переднего и заднего колеса.

В Росстандарте пояснили, что новый ГОСТ включает четкие классификационные критерии, которые позволят отделить электровелосипеды от мопедов — для последних предусмотрено больше ограничений.

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Аттестация таксистов

В Москве и Московской области с начала весны 2025 года станет обязательной аттестация водителей такси на знание правил перевозок пассажиров и багажа, маршрутов движения и местных достопримечательностей, а также на умение оказывать первую помощь при ДТП.

В августе 2024 года такая аттестация была введена в статусе добровольной. С 1 марта 2025-го она станет обязательной и агрегаторы смогут отключать от заказов водителей, не прошедших ее. Рассматривается возможность введения штрафов за работу в такси без аттестации, но для этого потребуется внести изменения в законодательство, которых пока нет.

По состоянию на февраль 2025 года из 150 тыс. активно работающих таксистов аттестацию прошли 65,9 тыс. , сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на начальника управления таксомоторных перевозок дептранса Москвы Сергея Алексюка. Такие цифры чиновник привел во время своего выступления в Мосгордуме.

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К регионам, запретившим мигрантам работать в такси, с 1 марта присоединится Красноярский край. Соответствующий указ подписал губернатор края Михаил Котюков. Согласно документу, с этого момента в регионе запрещается привлекать иностранных граждан, работающих по патентам, к деятельности легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем.

Смартфоны за рулем

Анонсированные ранее изменения в ПДД, запрещающие пользоваться за рулем отвлекающими внимание устройствами, в том числе планшетами и смартфонами, переносятся на другой срок. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса, который и инициировал ужесточение норм.

«С 1 марта 2025 года не будут вступать в силу изменения в ПДД по данному вопросу», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы министерства.

О готовящемся запрете стало известно в сентябре 2024 года. Минтранс объяснил, что ныне действующие нормы ПДД устарели, они не учитывают появление смартфонов, планшетов и медиасистем самих автомобилей, которые используются водителями для просмотра видео.

Цены на автомобили

Работающие в России автопроизводители запланировали на весну начало продаж нескольких новинок. В частности, GAC выведет на российский рынок сразу три новых модели. Полноразмерный кроссовер GS8 в исполнении Traveler, седан Emprow и городской кроссовер GS4 Max компания представит 17 марта.

Седан C-класса Emprow длиной 4,7 м предложат россиянам с турбомотором 1.5 на 177 л.с. и роботизированной трансмиссией.

Такую же силовую установку получит и кроссовер GS4 Max, дизайн которого отличается матричной решеткой радиатора и подшатамповками на боковинах в стиле Lexus. GS8 в исполнении Traveler получит багажный бокс и внедорожный обвес, а также 20-дюймовые колесные диски оригинального дизайна.

Также в начале марта стартуют продажи корейских кроссоверов KGM Tivoli, Korando и Torres. Дистрибьютор «Рэкс Моторс» уже объявил цены на них. В KG Mobility после процедуры банкротства и реструктуризации бизнеса переименован хорошо известный россиянам SsangYong.

Весной стартует и серийное производство новинки «АвтоВАЗа» — Lada Iskra.

А УАЗ запланировал на март начало продаж грузовиков семейства «Профи» с дизельным двигателем и шестиступенчатой коробкой передач.

Ожидается, что цены на автомобили в России весной продолжат расти. К середине месяца у дилеров закончатся складские запасы автомобилей прошлого года выпуска и новые модели могут подорожать, сообщают «Финансы Mail» со ссылкой на коммерческого директора автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина.

«Крайний месяц с нынешними стоками — это март. Начиная с апреля, должна уже быть более сбалансированная картина. Дилеры, конечно, очень этого ждут. А для клиента первый квартал года — это самое правильное время для покупки автомобиля», — предупреждал в беседе с аналитическим агентством «Автостат» директор департамента новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов.