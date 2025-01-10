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Запрет на смартфоны за рулем не вступит в силу с марта

Минтранс: запрет на использование смартфонов за рулем не вступит в силу с марта
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Shutterstock

Изменения в Правилах дорожного движения, запрещающие использование отвлекающих внимание водителя устройств за рулем, в том числе планшетов и смартфонов, не вступят в силу 1 марта 2025 года. Об этом сообщили ТАСС в министерстве транспорта РФ.

«С 1 марта 2025 года не будут вступать в силу изменения в ПДД по данному вопросу», — отметили в министерстве.

До этого Минтранс предлагал внести изменения в ПДД, запрещающие использовать за рулем устройства, которые отвлекают и снижают внимание водителя. К ним относятся планшеты, смартфоны и мультимедийные устройства автомобиля, используемые для просмотра видео во время движения.

Накануне были названы случаи, когда инспектор может потребовать у водителя телефон. Так, если у автоинспектора есть подозрения в совершении правонарушения (например, использование телефона за рулем), он может запросить телефон для проверки видео- или аудиозаписей, подтверждающих вину.

Ранее россиянам объяснили, почему нельзя есть за рулем.

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