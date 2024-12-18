«Гнать их с тротуара»: велосипеды курьеров оказались мотоциклами. Кто в этом виноват? Национальный автосоюз: мотоциклы курьеров по ошибке назвали велосипедами

Как выяснила «Газета.Ru», со скоростью 50 км/ч по тротуарам российских городов велокурьеры разъезжают на мотоциклах и мопедах, а не на безобидных электровелосипедах, как считают в ГИБДД. К последним их отнесли по чудовищной ошибке, внесенной в ПДД. В результате каждый месяц гибнут и калечатся невинные пешеходы, жизни и здоровье тысяч людей прямо сейчас подвергаются угрозе. Этот транспорт обязан ездить по проезжей части, считают отраслевые эксперты.

Из-за внесенного в Правила дорожного движения (ПДД) расплывчатого определения СИМ (средств индивидуальной мобильности) под него подпадает тяжелый электрический двухколесный транспорт, на котором ездят курьеры служб доставки. Об этом рассказал «Газете.Ru» профессор кафедры «Автомобили» Московского автомобильного дорожного института (МАДИ), доктор технических наук Виталий Гаевский.

«Такая ситуация сложилась из-за некорректного термина СИМ в ПДД. Сейчас СИМ — это средство для перевозки одного человека с любым количеством колес, с любым двигателем.

Под этот термин попадают все одноместные мотоциклы, мопеды, вплоть до одноместных спорткаров», — сообщил Гаевский.

После введения с 1 марта 2023 года в ПДД этого определения СИМ все курьеры тут же обрадовались и назвали СИМами свои транспортные средства, на самом деле являющиеся мопедами, и спокойно эксплуатируют их на дорогах и тротуарах, добавил он.

«При этом у такого транспорта максимальная скорость 50 км/ч, масса 50 кг и его надо гнать с тротуара.

Тяжесть последствий ДТП напрямую зависит от массы и скорости. ГИБДД привела статистику, что более половины погибших в ДТП с СИМ — погибшие от электромопедов», — аргументировал Гаевский.

Проблема в том, что гаишники изначально неправильно квалифицировали такой тип транспорта, как тяжелые электрические мопеды и мотоциклы служб доставки.

«Они сами разделили СИМ по категориям мощности: до 0,25 кВт, от 0,25 кВт до 4 кВт — это и есть мопеды, а не СИМ,

а свыше 4 кВт — это уже мотоциклы, но они их все назвали СИМами»,

— прокомментировал профессор Гаевский сложившуюся ситуацию.

По данным Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД, за 9 месяцев 2024 года в России существенно выросло число аварий с участием так называемых электровелосипедов и самокатов и смертность людей в них. При этом более 34% ДТП с их участием произошло на тротуарах, пешеходных дорожках и в пешеходных зонах, еще 15,5% — на пешеходных переходах.

В половине наездов на пешеходов мощностью электродвигателя у электровелосипедов была 0,25 кВт до 4 кВт,

то есть людей фактически задавили мотоциклами либо мопедами и это произошло легально на тротуарах,

подсчитали в НЦ БДД. На эти аварии пришлись 71% погибших и 51% раненых. В другой половине таких аварий участвовали СИМ с электродвигателем мощностью до 0,25 кВт.

Причем ситуация радикально ухудшается: за 9 месяцев этого года число аварий с СИМ выросло на 42% к аналогичному периоду прошлого года, смертность выросла на 42% (погибли 44 человека), число травм — на 49% (более 4 тыс. человек), указано в отчете МВД.

Отрегулировать по аналогии с БПЛА

Для средств индивидуальной мобильности, в том числе используемых курьерами служб доставки, необходимо ввести классификацию по аналогии с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Юрий Григорьев.

«У нас есть подобный опыт, когда мы разграничивали БПЛА, и мы их ограничили весом в 300 г. Все, что легче — не регулируется, тяжелее — подлежит регулированию. Здесь возможно применить аналогичную методику, выбрать параметр:

вес, либо скорость, либо массу», — предложил Григорьев.

Высокоскоростное передвижение должно регулироваться ограничениями скоростного режима. Также нужно определить, можно ли им ездить по тротуарам или проезжей части, а также проверять лиц, управляющих СИМ на вменяемость, проверять их состояние здоровья, предложил депутат. Особое внимание нужно уделить безопасности на пешеходных переходах, подчеркнул он.

«Как обыватель могу сказать, что последние два года стал ходить по обочине тротуара, а не по самому тротуару. Сначала из-за самокатов, с которыми сейчас стало полегче, а затем и скоростных мотовелосипедов, которые появились», — подытожил Григорьев.

Большая «серая» зона

Курьеры гоняют на своем транспорте по тротуарам и пешеходным зонам на высоких скоростях из-за отсутствия эффективного регулирования и контроля в этой сфере, объяснил вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин.

«У нас отсутствует внятное законодательство, связанное с регулированием этого вида транспорта. Мы не знаем, что такое СИМ, что такое мопед. Мы заходим на сайт производителя такой техники, и видим, что они прямо пишут:

«наша мощность занижена, а реально мы продаем технику гораздо мощнее, чем написано на ней»,

— отмечает Шапарин в беседе с «Газетой.Ru».

Реально же эта техника подходит под определение мопеда, а то и мотоцикла из техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств», именно так их и нужно классифицировать, настаивает он. Необходимо дождаться решений, позволяющих ввести этот огромный сегмент участников дорожного движения в правовое поле, потому что сейчас на них не распространяется ровным счетом ничего, добавляет вице-президент НАС. Нужно принимать срочные меры, подчеркнул он.

«Курьеры едут бесшумно, зачастую слепят людей яркими огнями и считают, что у них приоритет, из-за низкой культуры вождения.

При этом они стремятся доставить заказ как можно быстрее, так что и пешеходы, и водители — в опасности», — заключил Шапарин.

Для борьбы с курьерами на электромопедах нужно не только вводить законодательные ограничения, но и совершенствовать инфраструктуру в крупных городах, считает депутат Госдумы Олег Леонов.

«Прежде чем вытеснять курьеров на проезжую часть, надо создать сеть связанных велодорожек. Такая проблема характерна в основном для крупных городов. Велодорожки есть, но они не связаны между собой. Если мы просто спихнем курьеров на проезжую часть, мы создадим опасность для них», — отметил Леонов в беседе с «Газетой.Ru».

«Газета.Ru» обратилась в Росстандарт и МВД с вопросами о необходимости изменения классификации СИМ, на момент публикации ответы в редакцию не поступили.