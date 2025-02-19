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Названы российские цены четырех моделей KGM от SsangYong

Корейские кроссоверы KGM от SsangYong будут стоить в России от 3,6 млн рублей
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KGM

Дистрибьютор корейского автомобильного бренда KGM (бывший SsangYong), компания «Рэкс Моторс», раскрыла на презентации в Москве цены трех кроссоверов и внедорожника, которые в 2025 году начнут продавать в России.

Кроссовер KGM Tivoli предложат россиянам по цене от 3,6 млн рублей. Цены на KGM Korando стартуют с отметки в 4,4 млн рублей, KGM Torres будет стоить от 5,15 млн рублей. Внедорожник KGM Rexton поступит в продажу по цене от 6,8 млн рублей.

Также на презентации было объявлено, что кроссоверы Tivoli, Korando и Torres поступят в продажу в начале марта 2025 года. Внедорожник Rexton выйдет на рынок осенью. Также на осень запланирован старт производства KGM на заводе «Автотор» в Калининграде.

Ранее стало известно, когда появится в продаже китайский конкурент Rolls-Royce и Maybach от компаний JAC и Huawei.

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