Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Велокурьерам ограничит скорость до 25 км/ч новый ГОСТ

В России новый ГОСТ ограничит скорость велокурьерам до 25 км/ч
close
Shutterstock/FOTODOM

В России с 1 марта 2025 года вступит в действие новый ГОСТ, который введет требования для электровелосипедов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Росстандарта.

«Стандарт впервые устанавливает технические требования и методы испытаний для электрических велосипедов. В первую очередь, максимальная скорость электровелосипеда, достигаемая при использовании электродвигателя, не должна превышать 25 км/ч. Кроме того, транспортное средство должно быть оборудовано как минимум двумя независимо управляемыми тормозными системами», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Согласно утвержденному новому ГОСТ Р 71894-2024, у электровелосипедов должны быть предусмотрены отдельные тормоза для переднего и заднего колеса. Также такие транспортные средства (ТС) должны оборудоваться автоматическими устройствами ограничения скорости с возможностью определения координат посредством глобальной навигационной спутниковой системы.

Новый ГОСТ включает четкие классификационные критерии, позволяющие отделить электровелосипеды от мопедов, имеющих другие условия передвижения по дорожной сети, подчеркнули в Росстандарте.

Для электрических СИМ (самокатов, гироскутеров, моноколес) в 2022 году был введен ГОСТ Р 70514-2022, но полноценное техническое регулирование электровелосипедов, не принадлежащих к этой категории ТС, до настоящего момента отсутствовало, указали в ведомстве.

О том, что под видом СИМ велокурьеры используют в российских городах транспортные средства с характеристиками мопедов и мотоциклов, развивающие до 50 км/ч, подробно писала «Газета.Ru».

Ранее МВД сообщило, что уберет из базы ГИБДД 20 тыс. несуществующих дорожных камер.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами