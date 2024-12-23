Велокурьерам ограничит скорость до 25 км/ч новый ГОСТ

В России с 1 марта 2025 года вступит в действие новый ГОСТ, который введет требования для электровелосипедов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Росстандарта.

«Стандарт впервые устанавливает технические требования и методы испытаний для электрических велосипедов. В первую очередь, максимальная скорость электровелосипеда, достигаемая при использовании электродвигателя, не должна превышать 25 км/ч. Кроме того, транспортное средство должно быть оборудовано как минимум двумя независимо управляемыми тормозными системами», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Согласно утвержденному новому ГОСТ Р 71894-2024, у электровелосипедов должны быть предусмотрены отдельные тормоза для переднего и заднего колеса. Также такие транспортные средства (ТС) должны оборудоваться автоматическими устройствами ограничения скорости с возможностью определения координат посредством глобальной навигационной спутниковой системы.

Новый ГОСТ включает четкие классификационные критерии, позволяющие отделить электровелосипеды от мопедов, имеющих другие условия передвижения по дорожной сети, подчеркнули в Росстандарте.

Для электрических СИМ (самокатов, гироскутеров, моноколес) в 2022 году был введен ГОСТ Р 70514-2022, но полноценное техническое регулирование электровелосипедов, не принадлежащих к этой категории ТС, до настоящего момента отсутствовало, указали в ведомстве.

О том, что под видом СИМ велокурьеры используют в российских городах транспортные средства с характеристиками мопедов и мотоциклов, развивающие до 50 км/ч, подробно писала «Газета.Ru».

Ранее МВД сообщило, что уберет из базы ГИБДД 20 тыс. несуществующих дорожных камер.