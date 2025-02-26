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Названы сроки начала проверки полиса ОСАГО дорожными камерами

РСА: дорожные камеры начнут проверять наличие ОСАГО с 30 июня
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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Старт эксперимента по запуску проверки наличия у водителя полиса ОСАГО через дорожные камеры перенесен на 30 июня 2025 года, сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

«Министерство финансов РФ выступило с инициативой о продлении срока для подготовки старта эксперимента до 30 июня 2025 года (вместо планировавшейся изначально даты 1 марта)», — говорится в сообщении пресс-службы.

О том, что в России отложили эксперимент по проверке наличия полиса ОСАГО у автовладельца с помощью дорожных камер, стало известно 26 февраля 2025 года. Выяснилось, что участники процесса пока не смогли договориться, к примеру, о распределении ответственности за хранение личных данных. Кроме того, одним из обсуждаемых вопросов стали источники финансирования эксперимента, хотя ранее предполагалось, что он не потребует выделения допсредств из бюджета.

Глава РСА Евгений Уфимцев заявил, что эксперимент по камерам пройдет до конца 2025 года. По его словам, первое время водителю не будут приходить штрафы, но он сможет получать уведомления на «Госуслугах».

По оценкам РСА, 7–10% российских автовладельцев не имеют полиса ОСАГО.

Ранее стало известно, что в России хотят ввести свободный тариф по ОСАГО.

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