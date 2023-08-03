Чиновники попросили президента «сделать упор» на иномарки. Путин категорически против

Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности рассказал, что министерства, ведомства и управление делами президента попросили его «сделать упор» на приобретение иномарок. Глава государства выступил категорически против и призвал всех чиновников страны ездить на отечественных авто. «Газета.Ru» рассказывает о реакции подчиненных на его слова и вспоминает прошлые попытки отказаться от забежных машин.

Президент Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. Об этом глава государства сказал на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

«Миниcтерства, ведомства, управление делами обратились с проcьбой продолжить [закупки], сделать упор, по cути, на автомобили иностранного производства, прoдолжить такую практику.

Я сказал, что это дoлжно быть абсолютно исключено и все чиновники cтраны должны ездить на отечественных автoмобилях», — подчеркнул Путин.

По его словам, это поспособствует развитию отечественного автопрома.

«Где-то будет поскромнее, чем раньше, ничего страшного. Наоборот, даже хорошо. Все это чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции», — отметил президент.

Он пояснил, что РФ не намерена отказываться от импорта, но «базовые вещи», которые потребляются в стране, должны ориентироваться на российских производителей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова Путина и сказал, что готов пересесть на те автомобили, которые будут выдавать чиновникам. Он уточнил, что действующие машины никто не будет утилизировать до того, как они износятся и будут списаны.

«Мы люди служивые. Какие дадут, на том и будем ездить. Не мы это решаем», — заключил он.

Путина позвали на тест-драйв

На встрече присутствовал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Он рассказал, что компания планирует в ближайшие два года запустить четыре новых продукта: городской кроссовер на базе платформы Vesta, электромобиль e-Largus, седан бизнес-класса Lada Aura и бюджетный автомобиль Lada Iskra.

Соколов пригласил президента испытать Lada Iskra, что стало бы для «АвтоВАЗа» «большой честью».

В 2015 году глава государства уже проводил тест-драйв новой Lada Vesta, а в 2010 в должности премьера совершил автопробег за рулем Lada Kalina по трассе Хабаровск-Чита.

«Князь Владимир» и «Иван Калита»

Идея пересадить российских чиновников на отечественное авто звучала давно.

Ее еще в 1997 году выдвигал вице-премьер Борис Немцов. Тогдашний глава государства Борис Ельцин инициативу поддержал и подписал соответствующее распоряжение: все имеющиеся иномарки надлежало продать, новые – не покупать.

Однако вскоре выяснилось, что российские машины ненамного дешевле импортных. Кроме того, в действительности на «Волге» тогда ездили лишь некоторые чиновники, в том числе Немцов.

Распоряжение было отменено в 1999 году.

В то же время идею создания люксовых вариаций «Москвича» продвигал мэр Москвы Юрий Лужков (столичное правительство тогда было главным акционером предприятия). Так появились удлиненные седаны представительского класса «Князь Владимир» и «Иван Калита».

«Суммарный тираж моделей не превысил и полутора тысяч, но многие экземпляры все же были закуплены столичным правительством», — пишет «Ъ».

Отмечается, что сам Лужков ездил на «Князе Владимире» в течение трех лет и стал последним столичным чиновником, пересевшим за руль иностранного автомобиля.

В 2012 году Минэкономразвития предлагало пересадить мелких чиновников на автомобили отечественного производства, оставив право покупать люксовые иномарки только персонам, подлежащим госохране.

Идея все еще жива

Инициатива пересадить чиновников на отечественные авто вновь стала актуальной после отказа многих западных производителей поставлять свою продукцию из-за СВО.

В июле этого года об этом говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Почему вы до сегодняшнего дня медлите и не принимаете нормативные акты, обязывающие чиновников всех уровней пользоваться нашими отечественными машинами?

<...> В нашей власти, чтобы как можно быстрее парк Госдумы пополнили «Лады» и «Москвичи», — заявилВолодин во время выступления в Думе министра финансов Антона Силуанова.

В апреле депутаты от партии «Яблоко» предложили заменить иностранные машины из автопарка мэрии на отечественный «Москвич-3» (его начали производить на заводе, ранее принадлежавшем «Рено Россия», автомобиль представляет собой копию китайского JAC). Обращение было принято большинство голосов.

На минувшем Петербургском экономическом форуме новый автомобиль Lada Aura тестировали министр финансов Антон Силуанов и глава Сбербанка Герман Греф. Проезд Силуанова прошел нормально. Когда за руль сел Греф, машина не завелась ( в «АвтоВАЗе» пояснили, что после первой остановки машину оставили с включенной передачей).

Высшее руководство страны сейчас использует лимузины Aurus, производство которых было запущено в Елабуге (Татарстан). Владимир Путин впервые прокатился в Aurus на своей инаугурации 7 мая 2018 года. С 2019 года эти автомобили используются при проведении парадов Победы, а также в кортеже премьер-министра РФ. С 2020 года Aurus Senat начал использоваться в официальных мероприятиях губернаторами. В частности, белоснежный седан использовался во время инаугурации президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.