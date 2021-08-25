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Автомобили

Aurus: оплатить можно, получить нельзя

Aurus третий месяц не может наладить коммерческие продажи

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Максим Богодвид/РИА «Новости»
Компания Aurus с опозданием в три месяца начинает поставки представительских седанов Senat дилерам для продажи частным клиентам. До сих пор у дилеров выставлены только демонстрационные образцы. Эксперты в разговоре с «Газетой.Ru» назвали допустимой отсрочку запуска коммерческих продаж, при этом если ситуация затянется на полгода и выше — можно ждать негативной реакции со стороны клиентов.

Торжественный запуск производства первых серийных российских люксовых автомобилей состоялся еще в мае этого года, тогда же глава Aurus Адиль Ширинов пообещал, что уже в июне машины поступят к дилерам. Однако, как пишет издание «Авторевю», получить машину из автосалона Aurus до сих пор нельзя.

В пресс-службе компании сообщили «Газете.Ru», что «нулевые», то есть пилотные экземпляры серийных автомобилей Aurus Senat, выпущенные на производстве в Елабуге, были переданы неким первым клиентам (юридическим лицам, в том числе госструктурам). Теперь же поставки, наконец, начинаются и в автосалоны, вновь пообещали в компании.

«В настоящее время автомобили с завода Aurus начинают поступать в дилерскую сеть бренда для последующей реализации среди частных покупателей»,

— заверили «Газету.Ru» в пресс-службе.

Сколько человек заказало «президентские» машины для личного пользования, в Aurus не раскрывают, ссылаясь на конфиденциальность информации.

По данным «Авторевю», в одном из автосалонов Aurus в Москве по-прежнему выставлен лишь один демонстрационный образец седана Senat, а поставки первой партии товарных машин ожидаются в сентябре. Как и ожидалось, первая партия «гражданских» версий седана будет доступна только в максимальной комплектации,

по цене от 24 млн рублей.

В прошлом году «Газета.Ru» сообщала о повышении цен на первую коммерческую модель российского люксового бренда. Тогда дилеры начали прием предзаказов на Senat, и базовая цена уже стартовала от 22 млн рублей, против 18 млн рублей, обещанных Минпромторгом.

Сроки начала приема заказов на машины в индивидуальном исполнении в автосалонах Aurus сейчас не называют. В дилерском холдинге «Авилон», одном из двух официальных продавцов Aurus, не ответили на вопросы «Газеты.Ru» о возможных причинах задержки поставок и сроках, в которые будут доступны Aurus Senat в индивидуальной конфигурации, посоветовав обратиться к официальному представителю марки.

Машина «с нуля»

Под маркой Aurus выпускаются автомобили высшего и представительского класса, предназначенные для перевозки и сопровождения первых лиц государства, а также для продажи частным клиентам.

Проектирование машин началось в 2013 году в рамках проекта «Кортеж» или «Единая модульная платформа». Разработка автомобилей семейства ведется институтом НАМИ. На разработку автомобиля для первых лиц,

по разным данным, было затрачено от 10 до 14 млрд рублей.

В семейство входят седаны и лимузины Aurus Senat, внедорожник Komendant и минивэн Arsenal. Впервые готовые Aurus Senat из президентского гаража были продемонстрированы в 2018 году на инаугурации Владимира Путина. Серийное производство автомобилей на мощностях компании Sollers в Елабуге было торжественно запущено 31 мая 2021 года.

Помимо продаж на российском рынке, автомобили Aurus планируется поставлять и на экспорт. Приоритетные направления — страны Ближнего Востока и Северной Африки, затем Китай и Западная Европа. В ближайшие два года Aurus планирует отправлять за границу до 70% выпущенных машин.

Проблемы запуска

Aurus — интересный автомобиль с необычной конструкцией, уже изначально гибридный, но его успех на мировом рынке будет зависеть от огромного числа факторов, считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«В этом классе, где в ряде случаев есть игроки со столетней историей, новой марке следует пытаться превзойти их за счет ноу-хау, лучшего качества или адекватной цены»,

— считает он.

Помимо откладывающихся коммерческих поставок, у Aurus есть проблема посерьезнее — эти машины стоят дороже, чем некоторые представители люксовых марок с богатой историей, добавляет эксперт.

На начальном этапе, особенно в случае с выводом на рынок новой марки, небольшая задержка начала поставок вполне объяснима, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Продукт очень сложный. Возможно, в недостаточной степени были проработаны вопросы с поставщиками комплектующих и с производством,

– рассуждает Бургазлиев в беседе с «Газетой.Ru» – Но в разумных пределах, порядка 2-3 месяцев, это вполне допустимо».

Однако если поставка автомобилей клиентам затянется сильнее, на полгода и выше – тут уже возможна негативная реакция с их стороны, добавляет эксперт.

В России всегда был и остается приоритет государственного заказчика перед частным, нужды чиновников всегда выполнялись быстрее, чем потребности частных лиц, отмечает Игорь Моржаретто. Задержки при запуске производства, возможно, помогут выпустить автомобили того качества, которого ожидают клиенты, надеется он.

Седан Aurus Senat оснащается гибридной силовой установкой и полным приводом. Бензиновый 4,4-литровый двигатель V8 выдает 598 л.с, электромотор пиковой мощностью 63 л.с. встроен в 9-ступенчатую автоматическую коробку. В 2024 году планируется выпустить Aurus и с водородной силовой установкой, пообещал глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Дальнейшее движение — это и использование более мощных батарей электрических двигателей, и комбинированных, в том числе с использованием водородных элементов. К 2024 году мы планируем сделать уже серийный образец, который будет поставляться в рынок», — приводит слова министра ТАСС.

В ответ на запрос «Газеты.Ru» о позиции Минпромторга относительно опоздания с поставками серийных бензиновых Aurus для частных клиентов и принимаемых в этом отношении мерах, в ведомстве посоветовали обратиться в компанию Aurus.

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