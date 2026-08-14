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Армия

В Латвии выдвинули версию о происхождении сбитого над страной беспилотника

Il Messaggero: минобороны Латвии считает сбитый ночью БПЛА украинским
Global Look Press

Сбитый истребителями ВВС Италии Eurofighter над Латвией, предположительно, был украинским. Об этом пишет итальянское издание Il Messaggero со ссылкой на латвийское минобороны.

Инцидент произошел в ночь на 14 августа. Дрон пересек восточную границу Латвии, после чего с литовской авиабазы Шяуляй были подняты итальянские истребители. Один из них перехватил и уничтожил БПЛА. После этого воздушную тревогу в Латвии отменили.

Латвийские военные предположили, что это был украинский беспилотник, который летел атаковать объекты на северо-западе России. В статье Il Messaggero указано, что эта версия косвенно подтверждается информацией об атаке БПЛА ВСУ на российский порт Усть-Луга в Ленобласти.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже поблагодарила итальянских союзников.

«Мы благодарны нашим итальянским союзникам за их службу в миссии НАТО по воздушной обороне стран Балтии и за вклад в сохранение целостности воздушного пространства альянса», — заявила она.

Такие инциденты уже случались и раньше: в начале июня истребители НАТО сбили беспилотник над Латвией, а позже итальянские самолеты поднимались на перехват дронов, нарушивших воздушное пространство Румынии. Миссия Baltic Air Policing действует на постоянной основе, поскольку страны Балтии не имеют собственных боевых самолетов.

Ранее Польша и Прибалтика начали готовиться к атаке России.

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