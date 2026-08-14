В Латвии выдвинули версию о происхождении сбитого над страной беспилотника

Сбитый истребителями ВВС Италии Eurofighter над Латвией, предположительно, был украинским. Об этом пишет итальянское издание Il Messaggero со ссылкой на латвийское минобороны.

Инцидент произошел в ночь на 14 августа. Дрон пересек восточную границу Латвии, после чего с литовской авиабазы Шяуляй были подняты итальянские истребители. Один из них перехватил и уничтожил БПЛА. После этого воздушную тревогу в Латвии отменили.

Латвийские военные предположили, что это был украинский беспилотник, который летел атаковать объекты на северо-западе России. В статье Il Messaggero указано, что эта версия косвенно подтверждается информацией об атаке БПЛА ВСУ на российский порт Усть-Луга в Ленобласти.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже поблагодарила итальянских союзников.

«Мы благодарны нашим итальянским союзникам за их службу в миссии НАТО по воздушной обороне стран Балтии и за вклад в сохранение целостности воздушного пространства альянса», — заявила она.

Такие инциденты уже случались и раньше: в начале июня истребители НАТО сбили беспилотник над Латвией, а позже итальянские самолеты поднимались на перехват дронов, нарушивших воздушное пространство Румынии. Миссия Baltic Air Policing действует на постоянной основе, поскольку страны Балтии не имеют собственных боевых самолетов.

Ранее Польша и Прибалтика начали готовиться к атаке России.