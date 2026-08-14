Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Армия

СМИ: в Латвии сбили беспилотник

Reuters: истребители сбили БПЛА в Латвии после объявления воздушной тревоги
Станислав Красильников/РИА Новости

Латвийские истребители сбили беспилотник в воздушном пространстве Латвии, после чего власти отменили предупреждение об угрозе атаки с воздуха. Об этом сообщает Reuters.

До этого экстренные оповещения о воздушной тревоге были разосланы жителям Аугшдаугавского, Прейльского и Балвского краев.

Инцидент произошел на фоне атаки беспилотников в соседней Ленинградской области. По словам губернатора Александра Дрозденко, российские силы противовоздушной обороны сбили 15 БПЛА. Боевая работа средств ПВО продолжается, отметил глава региона.

Тем временем аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге начал принимать и выпускать рейсы по согласованию в связи с ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани. По информации Росавиации, соответствующие меры были приняты для обеспечения безопасности.

В мае в Службе внешней разведки РФ заявили, что Украина готовит удары по России с территории Латвии. Также там предупредили, что членство этой прибалтийской республики в НАТО не защитит ее от возможного ответа.

Ранее летающие над Эстонией украинские дроны напугали местных жителей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
На что обратить внимание в договоре на платное обучение, чтобы не остаться без денег и диплома? Отвечает юрист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!