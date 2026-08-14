СМИ: в Латвии сбили беспилотник

Латвийские истребители сбили беспилотник в воздушном пространстве Латвии, после чего власти отменили предупреждение об угрозе атаки с воздуха. Об этом сообщает Reuters.

До этого экстренные оповещения о воздушной тревоге были разосланы жителям Аугшдаугавского, Прейльского и Балвского краев.

Инцидент произошел на фоне атаки беспилотников в соседней Ленинградской области. По словам губернатора Александра Дрозденко, российские силы противовоздушной обороны сбили 15 БПЛА. Боевая работа средств ПВО продолжается, отметил глава региона.

Тем временем аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге начал принимать и выпускать рейсы по согласованию в связи с ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани. По информации Росавиации, соответствующие меры были приняты для обеспечения безопасности.

В мае в Службе внешней разведки РФ заявили, что Украина готовит удары по России с территории Латвии. Также там предупредили, что членство этой прибалтийской республики в НАТО не защитит ее от возможного ответа.

Ранее летающие над Эстонией украинские дроны напугали местных жителей.