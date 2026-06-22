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Армия

Румыния подняла истребители НАТО из-за БПЛА у границы с Украиной

В Румынии были подняты два истребителя НАТО из-за дронов у границы с Украиной
Mindaugas Kulbis/AP

В ночь на воскресенье Румыния подняла в небо два истребителя НАТО из-за группы беспилотников у границы с Украиной. Об этом сообщает министерство обороны страны.

Радиолокационные сигналы дронов были обнаружены на территории Украины в 22 км от города Вилково в Одесской области. С целью мониторинга обстановки с 86-й авиабазы в Борче взлетели два истребителя Eurofighter Typhoon Военно-воздушных сил Великобритании, находящихся на дежурстве в рамках миссии Североатлантического льянса по патрулированию воздушного пространства.

В военном ведомстве отметили, что сообщений о несанкционированных вторжениях или столкновениях дронов с землей не поступало. Воздушная тревога на территории уезда Тулча действовала в течение 1 часа 18 минут, после чего была отменена.

14 июня стало известно, что Румыния подняла в небо два истребителя из-за появления дронов у границы с Украиной.

Ранее власти Румынии вызвали посла России после падения БПЛА.

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