В Ленинградской области сбили 37 украинских беспилотников

Дрозденко: есть повреждение в районе порта Усть-Луга после уничтожения 37 БПЛА

Средства противовоздушной обороны уничтожили 37 украинских беспилотников над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Зафиксировано повреждение в районе порта Усть-Луга», — написал он.

Глава региона предупредил, что работа по отражению налета дронов продолжается.

Тем временем аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге начал принимать и выпускать рейсы по согласованию в связи с ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани. По информации Росавиации, соответствующие меры были приняты для обеспечения безопасности.

В ночь на 14 августа латвийские истребители сбили беспилотник в воздушном пространстве Латвии, после чего власти отменили предупреждение об угрозе атаки с воздуха. До этого экстренные оповещения о воздушной тревоге были разосланы жителям Аугшдаугавского, Прейльского и Балвского краев.

Ранее на пляж в Болгарии вынесло беспилотник.