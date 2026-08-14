В Латвии объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в трех районах Латвии. Об этом сообщает портал Gorod.lv, ссылаясь на армию прибалтийской республики.

«Информируем, что в воздушном пространстве Латвии зафиксирована угроза», — приводит портал оповещение о тревоге.

Граждан призвали немедленно зайти в помещение и соблюдать принцип «двух стен». Экстренные оповещения были разосланы жителям Аугшдаугавского, Прейльского и Балвского краев.

В мае в Службе внешней разведки России заявили, что Украина готовит удары по российской территории с территории Латвии. Также там предупредили, что членство этой прибалтийской республики в НАТО не защитит ее от возможного ответа.

В апреле Эстония, Латвия и Литва заявили, что не давали согласия Украине на использование своих территорий и воздушного пространства для ударов беспилотников по России.

Ранее летающие над Эстонией украинские дроны напугали местных жителей.