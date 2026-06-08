Самолеты НАТО сбили дрон в Прибалтике

Самолеты НАТО сбили беспилотник в воздушном пространстве Латвии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление латвийской армии.

«По меньшей мере один беспилотник, как подтвердил представитель армии, вошел в воздушное пространство Латвии со стороны России», — уточняется в публикации.

На востоке страны, на границе в Россией и Белоруссией, объявлялась воздушная тревога, но к настоящему времени ее отменили. Граждан просили не выходить на улицы.

10 апреля Эстония, Латвия и Литва заявляли, что не давали согласия Украине на использование своих территорий и воздушного пространства для ударов беспилотников по России.

При этом председатель Морской коллегии России Николай Патрушев отметил, что соседние страны фактически участвуют в атаках украинских беспилотников на российские порты на Балтике, поскольку маршрут полета дронов требует тщательной проработки и, как минимум, согласования с властями тех стран, над которыми они пролетают.

Ранее в Латвии придумали новый срок для «атаки» России на НАТО.