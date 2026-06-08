Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Армия

Самолеты НАТО сбили дрон в Прибалтике

Reuters: самолеты НАТО сбили беспилотник в воздушном пространстве Латвии
Global Look Press

Самолеты НАТО сбили беспилотник в воздушном пространстве Латвии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление латвийской армии.

«По меньшей мере один беспилотник, как подтвердил представитель армии, вошел в воздушное пространство Латвии со стороны России», — уточняется в публикации.

На востоке страны, на границе в Россией и Белоруссией, объявлялась воздушная тревога, но к настоящему времени ее отменили. Граждан просили не выходить на улицы.

10 апреля Эстония, Латвия и Литва заявляли, что не давали согласия Украине на использование своих территорий и воздушного пространства для ударов беспилотников по России.

При этом председатель Морской коллегии России Николай Патрушев отметил, что соседние страны фактически участвуют в атаках украинских беспилотников на российские порты на Балтике, поскольку маршрут полета дронов требует тщательной проработки и, как минимум, согласования с властями тех стран, над которыми они пролетают.

Ранее в Латвии придумали новый срок для «атаки» России на НАТО.

 
Теперь вы знаете
Атака ВСУ на пассажирский поезд в Крыму, схема с «сертификатом грибника» и препараты для лечения опухоли мозга. Что нового к утру 8 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!