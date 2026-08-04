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Армия

Российские войска нанесли удары по транспортной и логистической инфраструктуре ВСУ

МО: ВС РФ поразили используемую ВСУ транспортную и логистическую инфраструктуры
Министерство обороны РФ

Объекты транспортной, логистической и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, поражены российскими войсками за сутки. Об этом сообщает Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

В оборонном ведомстве отметили, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по местам производства беспилотников, а также по пунктам дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 148 районах страны. Для нанесения ударов по объектам противника использовались боевые самолеты, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

В частности, в Минобороны рассказали, что беспилотниками «Герань» был поражен логистический центр, действовавший в интересах украинской армии в районе Бурыни в Сумской области.

В то же время в Харьковской области ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка.

В мае президент Владимир Путин объявил о решении создать буферную зону безопасности вдоль границы с Украиной. По словам главы государства, российские военные эту задачу уже выполняют.

Ранее в России отразили налет трех сотен украинских беспилотников.

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