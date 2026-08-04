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Армия

В России отразили налет трех сотен украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 320 беспилотников ВСУ в регионах России
Сергей Бобылев/РИА Новости

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили 320 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России, в том числе над Московской и Ленинградской областями. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, атака велась в период с 20:00 мск 3 августа до 08:00 мск 4 августа. Беспилотники самолетного типа были обнаружены и уничтожены над территориями 19 российских регионов. Кроме Московской и Ленинградской областей украиснкие БПЛА также пытались атаковать Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую и Воронежскую области.

Также дроны были обнаружены и обезврежены в небе над Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской областями. Летательные объекты ликвидированы в том числе в Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областях и в Крыму, добавили в МО.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что ВСУ усилили удары по российским гражданским объектам после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим украинской армии. Он отметил, что удары по гражданским объектам наносились и раньше, но с назначением Драпатого такие тенденции усилились.

Ранее в России сделали заявление об идее воздушного перемирия с Украиной.

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