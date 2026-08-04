Российские Вооруженные силы, используя беспилотники «Герань», нанесли удары по действовавшему в интересах украинской армии логистическому центру в районе Бурыни в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

В ведомстве уточнили, что ВС РФ регулярно наносят поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, применяемым для доставки и хранения военного имущества для Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая БПЛА или комплектующие для них.

До этого в российских силовых структурах сообщили, что ВСУ несут крупные потери в Сумской области, которая граничит с российскими Брянской, Курской и Белгородской областями.

В мае президент Владимир Путин объявил о решении создать буферную зону безопасности вдоль границы с Украиной. По словам главы государства, российские военные эту задачу уже выполняют. В частности, буферная зона создается в Сумской области. Ее глубина составляет от 8 до 12 км.

Глава государства также заявлял, что у российской армии нет задачи взять город Сумы, однако такого развития событий президент не стал исключать.

Ранее Путин высказался по поводу сроков окончания СВО.