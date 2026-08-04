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Армия

Российские войска заняли Бакшеевку

Минобороны: ВС России взяли под контроль Бакшеевку в Харьковской области
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие взяли под контроль Бакшеевку в Харьковской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка», — указало российское оборонное ведомство.

3 августа Вооруженные силы России заняли населенные пункты Белый Колодезь и Устиновка.

30 июля армии России удалось за сутки установить контроль сразу над четырьмя населенными пунктами в зоне специальной военной операции. В министерстве обороны РФ заявили о взятии села Юрченково в Харьковской области, а также села Могрица и Малая Слободка в Сумской области. Кроме того, под контроль российских военнослужащих перешел поселок Красноярское в Донецкой народной республике (ДНР).

До этого президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что «Россия придет туда, куда нужно» в рамках СВО.

Ранее Путин рассказал, чем завершатся боевые действия на Украине.

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