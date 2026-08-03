Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут «колоссальные потери» в Сумской области. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, несмотря на потери, противник пытается остановить продвижение российских войск на Сумском направлении. Для этого ВСУ задействовали группу «Ф» 1-го отряда 144-го центра сил специальных операций (ССО) и подразделения 3-го отдельного полка специального назначения, уточнил источник. Кроме того, потери в регионе восполняются за счет военнослужащих тактической авиации.

До этого президент Владимир Путин объявил о решении создать буферную зону безопасности вдоль границы с Украиной. По словам главы государства, российские военные эту задачу уже выполняют. В частности, буферная зона создается в Сумской области. Ее глубина составляет от 8 до 12 километров.

Путин также заявлял, что у российской армии нет задачи взять город Сумы, однако такого развития событий президент не стал исключать.

Ранее Путин высказался по поводу сроков окончания СВО.