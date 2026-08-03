Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) продолжит операцию против России, несмотря на истечение 40 дней. Его слова приводит телеканал ТСН.

«Продолжать будем. Не цепляйтесь за эти сроки, 40 дней, 100 дней, 15 дней. Главное — результат», — сказал он.

28 июля член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что ВСУ атакуют мирное население России перед выборами, чтобы запугать народ и компенсировать свое отступление на поле боя. Кроме того, имеет место «элемент отвлечения», считает депутат. Колесник предположил, что Украина попытается организовать «маленькое» наступление, чтобы «раззвонить», как они «побеждают» Россию. Он допустил, что ВСУ «что-то замышляют», и нужно быть к этому готовыми.

25 июня президент Украины Владимир Зеленский анонсировал 40-дневную операцию против России «ради побуждения к окончанию войны». Он уточнил, что поставил такую задачу СБУ.

Подполковник запаса Олег Иванников, комментируя заявление украинского лидера, заявил, что Россию не напугать 40-дневной операцией. Военный напомнил, что страна прошла через Великую Отечественную войну, поэтому «40 дней диктатора Зеленского выглядят смехотворно по сравнению с теми испытаниями, которые наша страна пережила».

Ранее Зеленский назвал желаемые сроки завершения конфликта на Украине.