В Госдуме раскрыли планы ВСУ на удары по мирному населению России

ВСУ атакуют мирное население России перед выборами, чтобы запугать народ и компенсировать свое отступление на поле боя. Об этом News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Дело в том, что ВСУ анонсировали атаки на мирное население в рамках этих 40 дней, которые объявил Зеленский. Я думаю, ВСУ совершают террористические атаки в преддверии выборов [в Госдуму]», – сказал Колесник.

По его словам, перед ВСУ стоит «масса задач», в том числе попытки запугать народ и компенсировать отступление на линии соприкосновения. Кроме того, имеет место «элемент отвлечения», считает депутат.

Колесник предположил, что Украина попытается организовать «маленькое» наступление, чтобы «раззвонить», как они «побеждают» Россию. Он допустил, что ВСУ «что-то замышляют», и нужно быть к этому готовыми.

25 июня Владимир Зеленский анонсировал 40-дневную операцию против России, «ради побуждения к окончанию войны». Он уточнил, что поставил такую задачу Службе безопасности Украины (СБУ).

Подполковник запаса Олег Иванников, комментируя заявление Зеленского, заявил, что Россию не напугать 40-дневной операцией. Военный напомнил, что страна прошла через Великую Отечественную войну, поэтому «40 дней диктатора Зеленского выглядят смехотворно по сравнению с теми испытаниями, которые наша страна пережила».

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