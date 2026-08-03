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Армия

Под контроль ВС России перешли два населенных пункта в зоне СВО

МО: ВС РФ взяли под контроль Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над двумя населенными пунктами в Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, благодаря активным действиям бойцов подразделения группировки войск «Север» удалось взять под контроль поселок Белый Колодезь и село Устиновка.

30 июля армии России удалось за сутки установить контроль сразу над четырьмя населенными пунктами в зоне специальной военной операции (СВО). В министерстве обороны сообщили о взятии села Юрченково в Харьковской области, а также села Могрица и Малая Слободка в Сумской области. Кроме того, под контроль российских военных перешел поселок Красноярское в Донецкой народной республике (ДНР).

До этого председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что делать какие-либо прогнозы о сроках окончания СВО преждевременно. По его словам, все зависит от успехов ВС России на фронте. Сенатор отметил, что Киеву надо понять бесперспективность агрессивной линии в отношении РФ.

Президент РФ Владимир Путин ранее выразил уверенность, что «Россия придет туда, куда нужно» в рамках СВО.

Путин рассказал, чем завершатся боевые действия на Украине.

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