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Армия

Армия Россия установила контроль над четырьмя населенными пунктами в зоне СВО

МО: ВС РФ освободили населенные пункты в Харьковской, Сумской областях и в ДНР
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России за сутки установили контроль сразу над четырьмя населенными пунктами в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило министерство обороны РФ.

По данным ведомства, под контроль российских военных перешло село Юрченково в Харьковской области, а также села Могрица и Малая Слободка в Сумской области. В МО уточнили, что боевую задачу выполнили бойцы группировки войск «Север».

Кроме того, подразделения «Центра» в результате решительных действий вытеснили противника из поселка Красноярское в Донецкой народной республике (ДНР).

До этого председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что делать какие-либо прогнозы о сроках СВО преждевременно. По его словам, все зависит от успехов армии России на линии боевого соприкосновения. Сенатор отметил, что Киеву надо понять бесперспективность агрессивной линии в отношении РФ.

26 июля президент России Владимир Путин заявил, что СВО рано или поздно закончится. Российский лидер выразил уверенность, что РФ достигнет своих целей, и победа будет за ней.

Глава государства повторил и тезис о том, что никакой агрессии со стороны России нет: она отвечает на боевые действия, развязанные Украиной при поддержке Запада.

Ранее Путин заявил, что «Россия придет туда, куда нужно» в рамках СВО.

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