В Совфеде высказались о сроках завершения СВО

Сроки завершения спецоперации на Украине зависят от успехов ВС РФ на линии соприкосновения, давать какие-либо конкретные прогнозы преждевременно. Об этом «Ленте.ру» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«По моему убеждению, делать прогнозы по срокам завершения СВО сейчас было бы несколько преждевременно. Потому что очень многое зависит от здравого смысла и желания сторон. Прежде всего я имею в виду Европу, которая руководит всеми замыслами и реальными действиями киевского режима», — сказал Карасин.

По его словам, Киеву необходимо понять бесперспективность агрессивной линии в отношении России. Заявления президента Владимира Зеленского и главкома ВСУ Михаила Драпатого говорят о том, что им «не хватает просто ума, уж не говоря о каких-то злопыхательствах», указал сенатор.

По словам парламентария, определяющей остается работа ВС РФ на линии фронта. Наступление продолжается, и это очень значимый фактор, подчеркнул Карасин. Кроме того, одним из факторов, влияющих на завершение конфликта, будет курс поддерживающих Украину стран ЕС.

Политик призвал Европу «повзрослеть». Ее граждане хотят жить в «предсказуемом мире», констатировал Карасин.

Накануне президент России Владимир Путин в День Военно-морского флота встретился в Санкт-Петербурге с моряками и командующими флотами. Беседуя с ними, российский лидер заявил, что СВО рано или поздно закончится, а у него нет сомнений в том, что РФ победит. При этом Путин допустил, что Украина «в конце концов» потеряет свои западные земли, которые были «подарком Сталина».

Ранее в Совфеде заявили о стремлении России к переговорам по Украине.