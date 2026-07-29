ВСУ атаковали рейсовый автобус в ДНР

Беспилотник ВСУ ударил по рейсовому автобусу в ДНР, пострадали 10 человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника нанесли удар по рейсовому автобусу на дороге Луганск — Светлодарск, в результате чего пострадали десять человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, тяжелые ранения получили женщины 1992 и 1947 г. р., ранения средней степени тяжести — женщины 1994, 1984 и 1969 г. р., мужчины 1967, 1963 и 1957 г. р. Кроме того, пострадали женщины 1986 и 1974 г. р.

28 июля украинский БПЛА атаковал рейсовый автобус в городе Шебекино Белгородской области. Тогда пострадал 21 человек.

20 июля дрон ВСУударил по пассажирскому автобусу в Шебекино. В результате пять человек — четверо взрослых и ребенок — получили несовместимые с жизнью ранения. Также пострадали еще 23 человека.

Ранее ВСУ атаковали рейсовый автобус в ЛНР.